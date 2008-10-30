Огризко сподівається на безвізовий режим з ЄС до 2012 року

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сподівається, що Європейський Союз запровадить безвізовий режим для України до 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це глава МЗС України заявив 29 жовтня на брифінгу після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії, відповідальним за питання юстиції, свободи та безпеки, Жаком БАРРО.

«Для України дуже важливо завершити цей процес до 2012 року, оскільки, як ви знаєте, Україна разом із Польщею прийматиме фінал чемпіонату Європи з футболу», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він зазначив, що Україна має бажання зробити це швидко, а також розуміє, що необхідно зробити в середині держави для встановлення безвізового режиму. В.ОГРИЗКО зазначив, що у ході переговорів щодо безвізового режиму будуть створені чотири робочі групи, які мають напрацьовувати конкретні плани на кожен рік.

У свою чергу віце-президент Єврокомісії повідомив, що визначено 4 основних теми переговорів: безпека документів, боротьба з нелегальною міграцією, внутрішній правопорядок і безпека, зовнішні відносини.

При цьому Ж.БАРРО зазначив, що Єврокомісія розраховує на посилення ролі України у боротьбі з організованою злочинністю, торгівлею людьми та відмиванням брудних коштів.

Ж.БАРРО також зазначив, що питання лібералізації візового режиму залежатиме у першу чергу від України. «Я не можу зараз говорити про дати», - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи вимагатиме Єврокомісія запровадження в Україні паспортів із біометричними даними, віце-президент ЄК зазначив, що запровадження біометрії серйозно б полегшило підготовку переходу до безвізового режиму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, погоджено, що візовий діалог проводитиметься у форматі засідань старших посадових осіб України та Європейського Союзу.

30 жовтня 2008 року відбудеться перше засідання старших посадових осіб, у ході якого передбачається погодження основних параметрів діалогу. Делегації сторін очолюватимуть, відповідно, заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ та директор з питань імміграції та притулку Генерального директорату «Юстиція, Свобода та Безпека» ЄК Жан-Луї Де БРАУЕР.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Єврокомісія та Україна офіційно розпочали консультації щодо запровадження безвізового режиму. Рішення про початок таких консультацій було ухвалене на саміті ЄС-Україна у Парижі 9 вересня цього року.