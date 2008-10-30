Микола Кміть: будівництво стадіону у Львові має розпочатися 3 листопада

Голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ вважає, що розпочати будівництво стадіону до Євро-2012 у Львові необхідно з наступного понеділка, 3 листопада, інакше – «полетять голови».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу 29 жовтня.

«Якщо ми з 3 листопада не почнемо будувати, то приїжджає УЄФА і каже нам: «До побачення». Хто тверезий і має температуру 36,6º, має розуміти цю ситуацію», - зазначив львівський губернатор.

За його словами, до 1 листопада буде визначено генпідрядника з будівництва стадіону у Львові.

«Про визначення генпідрядника з будівництва стадіону до Євро-2012 1 листопада я особисто буду доповідати Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, який цього дня перебуватиме у Львові з нагоди урочистостей до 90-ї річниці ЗУНР», - сказав М.КМІТЬ.

За його словами, генпідрядника вибиратимуть з-поміж, швидше всього, трьох фірм: німецької «Хохтіф», фірми з Туреччини і компанії зі Львова, назви яких голова ОДА не оприлюднив.

Обиратимуть генпідрядника співголови Оргкомітету з проведення у Львові Євро-2012 – М.КМІТЬ, голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

«У разі необрання до 1 листопада генпідрядника, право проведення Євро-2012 може перейти до польського міста Хожув чи українських міст Харкова або Одеси», - зазначив М.КМІТЬ.