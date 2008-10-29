Містобудівна рада Києва схвалила проект реконструкції ”Олімпійського”

Архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила техніко-економічне обгрунтування реконструкції існуючих і будівництво нових об`єктів спорткомплексу “Олімпійський” по вулиці Червоноармійській, 55 в Печерському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні містобудівної ради.

Проект виконано німецьким архітектурним бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner Architekten і ПТАБ «Ю.Серьогін» на замовлення НСК “Олімпійський”.

За словами головного архітектора проекту Романа Хепп ХОФФМАННА, проект передбачає збереження верхнього ярусу стадіону. Архітектурне вирішення чаші стадіону передбачає перекриття з металу і скла, яке закриватиме всі сидячі місця.

У підземному рівні адміністративних приміщень передбачається розташувати паркінг для vip-гостей на 400 машиномісць, на цокольному рівні - комерційні зони, приміщення для преси, на наступному рівні - vip-ложа і бізнес-клуб.

Для створення vip-ложі планується демонтувати частину верхнього ярусу з подальшим відновленням.

Також пропонується італійський дворик реконструювати в vip-фоє.

Планується, що на верхньому ярусі стадіону буде облаштована ще одна галерея для входу глядачів паралельно з нижньою існуючою галереєю.

Р. Хепп ХОФФМАНН також відзначив, що загальна місткість стадіону становить 72 тисячі місць, а чиста місткість - 52 тисячі, що задовольняє вимоги УЄФА.

Він додав, що якщо перенести рекламу, чисту місткість можна збільшити до 62 тисяч місць.

У свою чергу, архітектор Юрій СЕРЬОГІН відзначив, що проблемним моментом проекту є необхідність перенести з території стадіону інженерні комунікації (вартість винесення - близько 230 млн. грн.), зокрема, Прозоровській колектор, протяжністю 400 м, а також ухвалити рішення щодо Троїцької площі, аби вона забезпечувала безпеку евакуації глядачів із стадіону.

Також планується, що глядачі проходитимуть триступінчатий контроль: перший на вході - на наявність квитків, другий (жорсткий) - через турнікети на наявність заборонених предметів, третій - на вході в сектори (чотири сектори і віп-зона).

Евакуацію глядачів із стадіону планується здійснювати на схили, зокрема, у напрямку вулиць Дімітрова, Червоноармійської, бульвару Лесі Українки, Лабораторного провулку.

Проектні роботи планується здійснити в три стадії: перша частина була представлена на Містобудівні раді, друга (стадія проекту) займе 180 днів, третя – розробка будівельної документації. Щоб укластися в терміни, планується стадію проекту вести паралельно з підготовкою робочої документації.

Рецензент проекту Євген ЛІШАНСЬКИЙ відзначив, що необхідно пропрацювати варіант підвищення рівня розташування паркінгу, оскільки можуть виникнути проблеми з підтопленням. Він також акцентував увагу на тому, що територія стадіону становить 37 га, а проектувальники працюють над ділянкою в 17 га. На думку рецензента, розташовані навколо стадіону будівлі повинні вирішуватись в єдиній архітектурній концепції.

Є.ЛІШАНСЬКИЙ наголосив, що переконливого вирішення питання евакуації в проекті немає. Зокрема, час розсередження людей з трибун, за вимогами УЄФА, має займати 8-10 хвилин, а в проекті він становить 20 хвилин. При цьому час евакуації людей на вулицю (25 хвилин) відповідає нормативам.

На думку рецензента, спорудити необхідну кількість місць на автостоянках, розташованих в радіусі 1,5 км від стадіону (за вимогами УЄФА) нереально, тому він запропонував звільнити прилеглі існуючі стоянки на час проведення чемпіонату.

У свою чергу член Містобудівної ради Валентин ЄЖОВ відзначив, що авторам проекту потрібно попрацювати над естетикою споруди, тому що зараз це «суха геометрична конструкція».

Під час обговорення проекту в.о. генерального директора НСК «Олімпійський» Дмитро ЧЕРНЯВСЬКИЙ повідомив, що після проведення Євро-2012 розглядаються варіанти максимально використовувати територію стадіону. Зокрема, передбачається розташування ресторанів і великого кінотеатру, торговельної частини, розширення паркінгу.

Підбиваючи підсумки розгляду проекту, головний архітектор Києва Василь ПРИСЯЖНЮК схвалив концептуальний проект для подальшої розробки. Він рекомендував замовнику і КМДА завершити коректування реконструкції стадіону і використання прилеглих територій.

В.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що територія стадіону повинна використовуватись для спортивних об`єктів і змагань. Він порадив авторам пропрацювати питання поліпшення архітектурного вирішення об`єкту, врахувати гідрогеологічні умови території і забезпечити безпеку експлуатації об`єкту, раціонально використати комерційні площі для цілодобової експлуатації стадіону, а також чітко визначити остаточну місткість стадіону.

За його словами, після проходження Містобудівної ради ТЕО буде направлено на розгляд Кабінету Міністрів для затвердження проектної вартості.