Німецькі фахівці: «Донбас Арена» отримає гідну оправу

Унікальний ландшафтний шедевр, який вже через півроку обрамовуватиме «Донбас Арену», рябітиме кольорами і деревами в оранжево-червоних тонах і чагарниками у вигляді футбольних м`ячів. Але головною родзинкою парку стане сад з каменів!

”Коли ми вперше побачили «Донбас Арену», зрозуміли — це справжній діамант, якому потрібна оправа! Від цієї ідеї ми і відштовхувалися, створюючи парк”, — говорить генеральний директор німецької фірми «Фагус» Габріелла ЗЕЛЄМАН.

Тому дерева навколо стадіону будуть висаджені кругами — так, щоб вони повторювали контури самої споруди. Зовнішній круг створять дуби, вишня і клени.

Основна алея буде каштановою, а завершувати композицію доручено липам. Нижній шар зеленого покриття складатиметься зі всіляких кольорів, що візуально утворять барвистий килим.

Рослини підбиралися не випадково. Влітку і восени вони квітнуть червоним або оранжевим кольором. А висадять їх в послідовності, що максимально нагадуватиме кольори ФК «Шахтар». Крім того, в оформленні дизайну парку широко використовуватиметься оранжевий граніт, що також асоціюється з клубом. Плитами такого кольору викладуть і Алею футбольних зірок.

Зустрічати уболівальників будуть каскади фонтанів, що тонко повторюють кут нахилу стадіону. У темний час доби вся ця конструкція підсвічуватиметься. Прикрасою центрального входу стане алея з прапорів України, «Шахтаря», Донецької області і УЄФА. З боку готелю «Вікторія» гостей зустрічатиме гранітний м`яч, що буде обертатися на воді, символізуючи земну кулю.

Прес-служба стадіону «Донбас Арена»