Пріоритетом відносин України і Польщі є економічна співпраця

Активізація відносин на діловому рівні є безумовним пріоритетом співпраці України з Польщею. На цьому наголосив сьогодні у Донецьку Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ.

«На політичному рівні українсько-польські відносини є дружніми, відкритими, що дає, звичайно, змогу активізувати наші відносини на діловому рівні», – сказав Віктор ЮЩЕНКО.

Говорячи про роботу дев`ятого Економічного форуму «Україна – Польща», що проходить нині у Донецьку, Президент підкреслив, що проведення Форуму у східному регіоні України не є випадковим. Він висловив переконання, що українсько-польське торговельно-економічне співробітництво має бути поширене на східну Україну, де зосереджена значна частина нашої промисловості.

«Особливістю Форуму є те, що він проводиться на сході України, краї, який потребує інвестицій, краї, який потребує десятків, сотень спільних економічних проектів. Ідея проведення Форуму на Донеччині була зумовлена необхідністю показати більш ширші можливості України», – зазначив Президент.

«Безумовно, для нас є важливою співпраця у цілій сфері проектів економічного характеру, починаючи від Одеса – Броди – Гданськ – країни ЄС, закінчуючи питаннями, пов`язаними з ЄВРО-2012», – зауважив В. ЮЩЕНКО.

У своєму виступі Віктор ЮЩЕНКО також повідомив, що прийняв запрошення Президента Польщі Л.КАЧИНСЬКОГО взяти участь в урочистостях 11 листопада цього року в Польщі з нагоди 90-ї річниці відновлення її незалежності.

У свою чергу Глава Української держави запросив Президента Польщі на заходи з нагоди 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років, які у листопаді цього року відбуватимуться в Києві.

Прес-служба Президента України