У Львові створять «Європейський дім зустрічей»
Для співпраці та обміну досвідом
Представники міст-партнерів Вроцлав і Львів домовилися про створення у Львові Фонду «Європейський дім зустрічей».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, сьогодні під час зустрічі у Львові представники обох міст обговорили способи реалізації проекту та місце розташування ЄДЗ.
«Європейський дім зустрічей» буде місцем співпраці і обміну досвідом між громадськими організаціями та владою партнерських міст в таких напрямках, як розбудова громадянського суспільства, інтеграція неповносправних осіб в суспільство, розвиток волонтерства до Євро 2012. Також співпрацюватимуть в напрямку промоції регіонів та міст України і Польщі.
Як повідомив заступник директора департаменту гуманітарної політики Вроцлавської міської ради Домінік ГОЛЕМА, створення «Європейського дому зустрічей» є наслідком попередньої інтенсивної співпраці громадських організацій Вроцлава та Львова.
«Проект є важливим для Львова, оскільки «Європейський дім зустрічей» стане місцем проведення різноманітних тренінгів та семінарів, обміну молоді та вирішення суспільних проблем», - повідомив директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Олексій ПОБУРКО.