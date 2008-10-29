У Львові створять «Європейський дім зустрічей»

Представники міст-партнерів Вроцлав і Львів домовилися про створення у Львові Фонду «Європейський дім зустрічей».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, сьогодні під час зустрічі у Львові представники обох міст обговорили способи реалізації проекту та місце розташування ЄДЗ.

«Європейський дім зустрічей» буде місцем співпраці і обміну досвідом між громадськими організаціями та владою партнерських міст в таких напрямках, як розбудова громадянського суспільства, інтеграція неповносправних осіб в суспільство, розвиток волонтерства до Євро 2012. Також співпрацюватимуть в напрямку промоції регіонів та міст України і Польщі.

Як повідомив заступник директора департаменту гуманітарної політики Вроцлавської міської ради Домінік ГОЛЕМА, створення «Європейського дому зустрічей» є наслідком попередньої інтенсивної співпраці громадських організацій Вроцлава та Львова.

«Проект є важливим для Львова, оскільки «Європейський дім зустрічей» стане місцем проведення різноманітних тренінгів та семінарів, обміну молоді та вирішення суспільних проблем», - повідомив директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Олексій ПОБУРКО.