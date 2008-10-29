Мер Львова зустрічається з ”Аlpine” по проекту стадіону
15:22, 29 жовтня 2008Футбол 2012
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Садовий відвідує Австрію
Сьогодні, 29 жовтня, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ разом із заступником голови Львівської ОДА з питань містобудування та інвестиційної політики Сергієм ТАРАТУТОЮ під час одноденного візиту до Австрії проводить зустріч з головою правління компанії "Аlpine BAU Gmbh" Дейтмаром АЛЮТОЮ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Під час зустрічі сторони обговорять три питання: щодо уточнення деталей проекту стадіону, авторського супроводу проекту на стадії його реалізації та щодо механізмів і термінів оплати за проект.
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