Мер Львова зустрічається з ”Аlpine” по проекту стадіону

Сьогодні, 29 жовтня, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ разом із заступником голови Львівської ОДА з питань містобудування та інвестиційної політики Сергієм ТАРАТУТОЮ під час одноденного візиту до Австрії проводить зустріч з головою правління компанії "Аlpine BAU Gmbh" Дейтмаром АЛЮТОЮ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Під час зустрічі сторони обговорять три питання: щодо уточнення деталей проекту стадіону, авторського супроводу проекту на стадії його реалізації та щодо механізмів і термінів оплати за проект.