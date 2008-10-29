Посол Німеччини: Євро-2012 є можливістю модернізувати Україну

Проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року є надзвичайною можливістю модернізувати країну, і втрачати такий шанс ні в якому разі не можна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві заявив Надзвичайний і Повноважний посол ФРН в Україні Ганс Юрген ГАЙМЗЬОТ під час міжнародного семінару «Євро-2012 – організація безпеки», організованого Бюро Делегата німецької економіки в Україні та Федерацією футболу України.

“Чемпіонат Європи 2012 року пропонує Україні можливості модернізації, і такий шанс не можна втратити. Він дає можливість Україні інтегруватися у свідомість європейців і викликати у них симпатію”, - сказав Г.Ю.ГАЙМЗЬОТ.

За його словами, це унікальна нагода для країни здійснити сучасні перетворення практично в усіх сферах і підняти життя громадян на якісно новий рівень.

Щдо негативного впливу світової економічної кризи посол висловив переконання, що вона не заважатиме підготовці турніру. На його думку, з економічними викликами держава зможе впоратися, якщо влада об’єднається навколо ідеї Євро-2012.

“Закликаю українських політиків визначити підготовку Євро-2012 своїм політичним пріоритетом, але не політизувати цей процес – не використовувати його для досягнення своїх політичних цілей”, - підкреслив Г.Ю.ГАЙМЗЬОТ.

На його думку, українські політичні сили здатні зробити такий крок і об’єднати зусилля для реалізації національних інтересів.

“Бажаю у 2012 році літню казку в Україні”, - завершив виступ посол.