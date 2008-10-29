У Львові розпочався ІІ етап конкурсу з розробки емблеми “Львів-2012“

Від сьогодні у Львові стартував другий етап відкритого конкурсу з розробки емблеми «Львів-2012», в рамках якого буде визначено три роботи, краща з яких стане офіційною емблемою міста під час Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Роботи півфіналістів будуть опубліковані на інтернет-сторінках Львівської міської ради, а також представлені в Музеї модерного мистецтва Львова для проведення громадського обговорення, яке триватиме два тижні. Віддати свій голос за потенційну емблему зможуть всі охочі, а робота, яка набере найбільшу кількість голосів за підсумками голосування, отримає три додаткових бали до конкурсної оцінки журі у фінальному голосуванні.

Після цього члени журі підіб’ють підсумки та визначать остаточного переможця конкурсу з розробки емблеми «Львів-2012».

Переможців першого етапу конкурсу за підсумками рейтингового голосування визначили 10 жовтня - було відібрано дванадцять найкращих робіт, які й представлені у другому етапі. До складу журі було запрошено відомих митців Львова, дизайнерів, депутатів та посадовців Львівської міської ради.

Загалом у конкурсі взяли участь 186 учасників, які подали більше 200 робіт. Серед них - студенти вищих навчальних закладів та відомі дизайнерські колективи.

За умовами конкурсу, переможець отримає 10 тис грн., для другого та третього місця – 5 тис грн. та 3 тис грн. відповідно. Інші учасники, що потрапили у другий етап, отримають заохочувальну винагороду у розмірі 500 грн.