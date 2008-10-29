Німецькі фахівці діляться досвідом організації безпеки на футболі

Німецькі фахівці, які брали участь в організації безпеки під час проведення Чемпіонату світу з футболу 2006 року у ФРН, представили українським колегам власну концепцію безпеки і висловили готовність надати необхідну методологічно-організаційну допомогу у підготовці до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, безпекові питання Євро-2012 обговорюються сьогодні у Києві у рамках міжнародного семінару «Євро-2012 – організація безпеки», організованого Бюро Делегата німецької економіки в Україні та Федерацією футболу України.

“Було б нерозумно і небезпечно вчитися лише на власних помилках (організації безпеки під час масштабних спортивних заходів - УНІАН), ігноруючи вже набуту попередню практику”, - сказав президент ФФУ Григорій СУРКІС.

Він зазначив, що в Україні сьогодні існують розбіжності між різними відомствами у розумінні та підходах до організації безпеки під час Євро-2012, "тому досвід господарів чемпіонату світу є для нас надзвичайно важливим".

Г.СУРКІС подякував Федеральному уряду Німеччини та Бюро Делегата німецької економіки в Україні за можливість отримати інформацію “з перших вуст” від людей, які безпосередньо займалися розробкою та реалізацією системи безпеки на Чемпіонаті світу 2006 року.

Зі свого боку, Делегат німецької економіки в Україні Каріна РАУ наголосила, що безпека спортивних заходів є найважливішим завданням під час їхнього проведення. За її словами, уряд ФРН постійно переймається цими питаннями і готовий сприяти обміну найкращими напрацюваннями з Україною як господарем Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Від німецької сторони у семінарі беруть участь Надзвичайний і Повноважний посол ФРН в Україні Ганс Юрген ГАЙМЗЬОТ, керівник Відділу профілактики правопорушень та безпеки, генеральний уповноважений FIFA на ЧС-2006 Гельмут ШПАН, радник поліції Кельна Андреас МОРБАХ, керівник відділу безпеки Сенату внутрішніх справ та спорту Берліна Йорг РОК.

З української сторони на заході присутні представники регіональних оргкомітетів Євро-2012, фахівці MBC, СБУ, Національного агентства з питань Євро-2012, Міністерства закордонних справ, Mінекономіки і Mіністерства з питань сім`ї, молоді та спорту.