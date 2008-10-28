30 жовтня Львів може отримати нові інвестиційні пропозиції по стадіону

Конкурсна комісія з визначення інвестора та забудовника стадіону до «Євро-2012» у Львові, засідання якої відбулося вчора, 27 жовтня, доручила керівництву міста до четверга підготувати інвестиційні пропозиції по стадіону.

Про це сьогодні ЗІКу повідомив депутат Львівської міської ради, член конкурсної комісії Олександр ВАРДЗАЛЬ.

За його словами, комісія загалом розглядала питання інвестиційних пропозицій для оголошення конкурсу на інвестора і забудовника стадіону до «Євро-2012» у Львові. Підготувати ці пропозиції доручили першому заступнику міського голови Олегу СИНЮТЦІ, керівнику юридичного управління Гелені ПАЙОНКЕВИЧ, директору департаменту містобудування Андрію ПАВЛІВУ.

Як зазначив О.ВАРДЗАЛЬ, все це робиться для того, щоб уже в четвер розглянути ці інвестиційні пропозиції, розробити умови конкурсу і в найбільш стислий термін провести конкурс на визначення інвестора і генпідрядника з будівництва стадіону до «Євро-2012» у Львові. Цей конкурс може бути оголошений вже наступного тижня.

Довідка УНІАН. 23 жовтня Львівська міськрада утворила конкурсну комісію, яка повинна визначити генерального підрядника з будівництва у місті стадіону до чемпіонату Європи з футболу 2012 року та проаналізувати пропозиції щодо забудови територій біля нової спортивної арени.

У 14-денний термін комісія має розробити та затвердити умови конкурсу, а у місячний термін провести конкурс та оголосити його результати.

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