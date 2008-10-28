Мінрегіонбуд затвердив концептуальний проект реконструкції НСК ”Олімпійський”

Архітектурно-містобудівна рада Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 23 жовтня розглянула техніко-економічне обґрунтування (концептуальний проект) реконструкції стадіону НСК "Олімпійський", на якому має пройти фінальний матч Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

"Фактично рада затвердила концепцію самого проекту стадіону і рекомендувала авторам продовжити роботу в цьому напрямку", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва України В`ячеслав НЕГОДА.

За його словами, було прийняте рішення надіслати запит до Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту і Київської міської державної адміністрації з приводу необхідності відновлення території, яка була відведена Республіканському стадіону. Раніше територія НСК "Олімпійський" складала 36 га, сьогодні – лише 17 га.

"Це дуже важливе питання, оскільки в сьогоднішніх межах фактично неможливо забезпечити виконання всіх вимог, які висуваються до стадіону такого рівня", - сказав В. НЕГОДА.

Члени ради висловили зауваження з питань безпечної евакуації глядачів, зокрема, в бік готелю "Русь" та вулиці Димитрова, наголосили на необхідності вирішення проблеми заїзду в підземний паркінг з вулиці Фізкультурної.

Рекомендації та пропозиції будуть враховані головним проектантом німецькою компанією gmp при розробці наступної стадії проекту реконструкції НСК "Олімпійський".

Завтра, 29 жовтня, Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) (концептуальний проект) буде розглядатися на засіданні архітектурно-містобудівної ради Київської міської державної адміністрації .

Довідка УНІАН. Згідно угоди від 6 серпня 2008 року, компанія gmp надаватиме проектно-кошторисну документацію у три етапи:

I Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) - («Концептуальний проект») - погоджувальна стадія;

II - Проект «П» або Робочий проект (РП) складових об`єктів комплексу - затверджувальна стадія;

III - Робоча документація «Р».