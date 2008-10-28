Платіні: участь України у фіналі Євро-2008 не знизила б рівень турніру

В останньому випуску офіційного видання uefadirect президент УЕФА Мішель ПЛАТІНІ прокоментував недавнє рішення виконкому в Бордо збільшити, починаючи з 2016 року, число учасників фінальної частини ЄВРО з 16 до 24.

«Повинен сказати, що, коли в 2007 році на Конгресі УЄФА в Дюсельдорфі низка національних асоціацій підняли питання про розширення кількості учасників фінальної стадії чемпіонату Європи з 16 до 24, я був настроєний скептично. Проте ЄВРО-2008 переконав мене в тому, що ця ідея хороша», - відзначає М.ПЛАТІНІ.

На його думку, турнір в черговий раз продемонстрував, які незвичайні відчуття народжує футбол серед національних збірних. Якраз приголомшлива святкова атмосфера і переконала президента УЄФА в тому, що буде правильно, якщо в турнірі буде задіяно більше країн, якщо більше уболівальників братимуть в ньому участь і ділитимуться радістю та святом по всьому континенту.

М.ПЛАТІНІ вважає, що емоційний рівень змагань треба підняти за рахунок введення стадії 1/8 фіналу. Крім того, потрібно зробити так, щоб всі матчі групового етапу або, принаймні, їх явна більшість мали ключове значення завдяки тому, що кращі з числа тих, що зайняли треті місця проходили б далі.

«Якість побачених нами під час ЄВРО-2008 матчів теж підтвердила високий технічний рівень європейського футболу. Такі команди, як Англія, Шотландія, Данія або, наприклад, Сербія з Україною точно не знизили б якісний рівень турніру», - відзначив М.ПЛАТІНІ. Він додав, що таким чином підвищуючи шанси команд на вихід в плей-офф, з них частково знімається психологічний тиск – при нинішній системі поразка в першому матчі часто означає практично виліт з турніру.

«Немає причин побоюватися, що відбіркові матчі стануть менш цікавими і важливими – якраз навпаки. Можливість вийти в стикові ігри з третього місця загострює конкуренцію в кваліфікації, підтримує інтерес до матчів і, для багатьох, зберігає надію на досягнення фінального етапу», - підкреслив президент УЄФА.

Торкаючись теми підготовки Євро-чемпіонату, він звернув увагу на об`єм роботи, виконаної приймаючими Євро-2008 містами і пожалкував, що тяжка праця приносила плоди лише тиждень, поки йшли три матчі. Прибуток від інвестицій був би більший, переконаний М.ПЛАТІНІ, якби міста приймали більше ігор.

«Звичайно, збільшення числа матчів означає збільшення кількості роботи і термінів турніру, але ці зусилля коштують чудового свята, в якому бере участь вся Європа», - підкреслив президент УЄФА.

uefa.com