Харків готується до Євро-2012: золотих фонтанів не обіцяють, але і кризи не бояться

Недільний ранок. А на стадіоні харківського футбольного клубу “Металіст” активно ведуться будівельні і ремонтні роботи – до Євро-2012 тут готуються без перепочинку.

- Зараз на стадіоні відбувається остаточна фаза реконструкції підігріву поля, укладається новий підігрів вартістю 1,3 млн. грн. Ведуться роботи з будівництва фундаменту для нового даху, який закриватиме всі трибуни, - розповідає гендиректор стадіону “Металіст” Вячеслав Шевченко. - Реконструкція східної трибуни на остаточній фазі, вона відповідає всім вимогам: є туалети в середині приміщення, місця для інвалідів, пандуси, по яких вони підніматимуться. Газон міняти не будуть. Він в дуже хорошому стані. Ми його леліємо, любимо, як маленьку дитину, тому він буде рости хорошим і радувати око.

Після реконструкції “Металіст” відповідатиме всім вимогам УЄФА і зможе приймати матчі чверть- і півфіналу турніру Євро-2012 чи будь-яких інших європейських змагань такого ж рівня. Загальна кількість місць – 41955, 100 з них будуть обладнані спеціально для людей з обмеженими фізичними можливостями. Шевченко заявив, що це буде третій стадіон в країні по місткості та комфортності і належатиме до розряду еліт-стадіонів.

Дата введення стадіону в експлуатацію перенесена з червня 2010 р. на грудень 2009 р. Темпами будівництва тут гордяться. Роботи ведуться у три зміни.

- Подивіться на східну трибуну, - вказує у бік трибуни Шевченко. – В серпні 2007 р. тут був будівельний майданчик, їздив бульдозер, рівняв землю, а вже 7-го травня 2008 р. проходив фінал Кубка України з футболу “Шахтар”-“Динамо” і вона вже повністю була заповнена глядачами.

На відміну від нещодавно відреконструйованого дніпропетровського стадіону “Арена”, “Металіст” не буде суто футбольним стадіоном. Це буде спортивний комплекс обласного масштабу, де будуть секції боксу, боротьби, легкої атлетики, гімнастики.

Фінансової кризи тут не бояться.

- Ми ще погано розуміємо, в яких умовах працюватимемо, якщо світова фінансова криза вибухне над Україною в повному об`ємі, але що стосується стадіону, футбольної академії, аеропорту і тренувальної бази, то ніяка криза не перешкодить нам в строк ввести ці об`єкти в експлуатацію, - з упевненістю говорить перший віце-президент ФФУ, заступник голови харківської облдержадміністрації Сергій Стороженко. - Тут закладені гроші існуючого інвестора - це Олександр Ярославський.

Не проходить і 5 хвилин, як несподівано на стадіоні з`являється і сам відомий харківський бізнесмен Ярославський. Як відзначив колись Євген Червоненко, “такі люди, як Ярославський, роблять Євро”.

- Що ж твориться на моєму стадіоні? – цікавиться власник ФК “Металіст”.

Оглянувши поле господарським оком тут же з докором питає помічника:

- Чому мало людей? (робочих – авт.)

Відповідь почути не встигає, оскільки журналісти вже помічають бізнесмена і оточують його щільним кільцем камер.

Ярославський з упевненістю заявляє, що жодних проблем з реконструкцією стадіону у нього немає, як, втім, і інших проблем в житті.

- Є питання – ми їх вирішуємо. Фінансування на сьогодні відбувається в повному об`ємі з трьох джерел: область, місто і інвестор – я, - ділиться Ярославський. - Я дам 100 млн. грн. на стадіон і повністю профінансую дитячу футбольну академію, футбольний клуб і аеропорт. Досить на одного, напевно?

Ярославський також виступає інвестором проекту “Металіст-сіті” – сучасного спортивно-розважального комплексу з торговельними майданчиками, кінотеатрами, кафе, ресторанами для проведення часу уболівальників, жителів міста і гостей. Проект коштує, ні мало, ні багато – $327 млн.

- Це буде новий район нашого міста, в Україні таких місць не буде, - заявляє бізнесмен і додає. - Не дивлячись ні на які розповіді про жахи фінансової кризи, ми всі зробимо вчасно.

Поряд із стадіоном теж кипить робота – тут будується “Alma mater” для юних українських футболістів – дитяча футбольна академія. Робочі стелять футбольні поля зі штучним покриттям нового покоління. Всього таких полів для гри у футбол і для занять тенісом буде 9, 5 з яких вже готові.

Тут же будується і 4-поверховий корпус майбутньої академії, який використовуватиметься як інтернат. Він розрахований на одночасне проживаня 120 дітей. Дитяча футбольна академія має покрити існуючий дефіцит українських футболістів.

Місцерозташування “Металіста” дуже вигідне: до стадіону виходить три станції метро і він знаходиться всього за 10 хвилин їзди від аеропорту. До речі, держпрограмою підготовки до Євро-2012 навіть було передбачено “протягнення” лінії метро від стадіону “Металіст” до аеропорту, але через невизначеності з джерелом фінансування будівництва, проект зараз перебуває в “підвішеному” стані.

Харківський аеропорт поки не відповідає європейським стандартам, коли на одного пасажира в терміналі повинно доводиться не менше 20 кв.м. На сьогодні таких метрів в аеропорту тільки 2 тис., але обіцяють, що буде 20 тис. До Євро-2012 тут вже повинен буде з`явитися і новий додатковий термінал, щоб прискорити пропускну спроможність. Поки ж на місці майбутнього терміналу тільки величезний котлован.

Навчально-тренувальна база, що в селищі Високий під Харковом, теж на реконструкції. Тут будується готельний комплекс з басейном, медико-відновними і тренувальними залами, а також проходить реконструкція шести діючих футбольних полів.

- Золотих фонтанів ви тут не побачите. Це буде сучасний функціональний комплекс для відновлення сил спортсменів, - діляться тренери “Металіста”.

Всі любителі футболу не зможуть потрапити на стадіон, тому харківські чиновники вже передбачили створення чотирьох фан-зон з величезними відеоекранами. Найбільша фанзона буде знаходиться на одній з найбільших європейських площ – харківському майдані Свободи. За словами заступника харківського голови, директора Департаменту з питань підготовки і проведення Євро-2012 Віктора Христоєва, після проведення концерту групи “Queen”, вони з точністю знають, як потрібно організовувати подібні масштабні заходи.

Христоєв розповів, що на підготовку до Євро-2012 з міського бюджету в 2008 р. вже було витрачено 70 млн. грн. Хоча спочатку закладали 42 млн. грн.

- Виконавча команда у нас дуже амбітна, - ділиться Віктор Анатолієвич. - Об`єкти Євро-2012 знаходяться в місті Харкові поза політикою.

Основні статті витрат – це будівництво і реконструкція автомобільних доріг (38 млн. грн.), придбання трамваїв (10 млн.), також фінансування об`єктів охорони здоров`я і культури, субвенція Харкова метрополітену, ремонт пожежних депо і т.д.

- Червона пляма на підготовці до Євро-2012 – готелі, - визнає Христоєв. - Потрібно більше залучати інвесторів, вони повинні бути захищенішими.

Відповідно до вимог УЄФА в Харкові і області повинно знаходиться принаймні 3480 готельних номерів різних категорій. На сьогодні їх тільки 1826. І жодного п`ятизіркового. Але прогнози у харківських чиновників все ж таки оптимістичні. Вони хочуть не тільки вийти на необхідну кількість номерів, а навіть дотягнути до 5 тисяч, тисячу з яких складатимуть кімнати в 8-ми гуртожитках харківських університетів, спеціально реконструйованих під Євро-2012. Двом гуртожиткам Харківської юридичної академії ім. Ярослава Мудрого навіть дадуть категорію 4 зірки, інші одержать 1-2 зірки. Чиновники завірили, що в результаті такої “ротації” студенти не постраждають – “в літній період їх тут не спостерігається”.

P.S. Прес-тур "Слобожанщина чекає. Київ-Харків" організований за підтримки Міністерства культури і туризму України, Державної служби курортів та туризму України, а також Фонду відродження культурного середовища.

Анна Ященко

Київ-Харків-Київ (фото автора)