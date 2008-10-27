ФФУ проведе міжнародний семінар ”ЄВРО-2012-організація безпеки”

Федерація футболу України та Бюро Делегата німецької економіки в Україні у середу, 29 жовтня, проведуть міжнародний семінар «ЄВРО-2012-організація безпеки».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, зустріч спрямована на сприяння налагодженню фахового діалогу між українськими та німецькими спеціалістами стосовно організації безпеки під час проведення заходів Євро-2012 на базі досвіду проведення фінальної частини чемпіонату світу з футболу у Німеччині в 2006 році та надання Україні необхідної методологічно-організаційної допомоги у підготовці до проведення континентального форуму-2012.

Від німецької сторони у семінарі візьмуть участь керівник відділу профілактики правопорушень та безпеки, генеральний уповноважений ФІФА на ЧС-2006 Гельмут ШПАН, радник поліції Кельна Андреас МОРБАХ, керівник відділу безпеки Сенату внутрішніх справ та спорту Берліна Йорг РОК.

З української сторони у заході візьмуть участь представники регіональних оргкомітетів, фахівці MBC, СБУ, Національного агентства з питань Євро-2012, Міністерства закордонних справ, Mінекономіки та Mіністерства з питань сім`ї, молоді та спорту України.

На семінар також запрошені президент ФФУ Григорій СУРКІС, віце-прем`єр міністр України Іван ВАСЮНИК, представники Секретаріату Президента України, делегат німецької економіки в Україні Карін PAУ, Надзвичайний та Повноважний Посол ФРН в Україні Ганс Юрген ГАЙМЗЬОТ.