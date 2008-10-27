Микола Кміть: Євро-2012 у Львові ще можна врятувати

Голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ вважає, що ситуація з проведенням у Львові Євро-2012 складна, але її ще можна і потрібно врятувати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, про це він сказав, коментуючи ситуацію, яка склалася у місті навколо будівництва стадіону до ЧЄ-2012.

«Вважаю, що Львів підходить до критичної межі по часу у будові стадіону до Євро-2012. І, якщо оцінювати діяльність Львівської міської ради, можу тільки сказати, що ті відділи, які повинні були займатися пошуками забудовника, інвестора та юридичним опрацюванням відповідної документації, - спрацювали дуже погано”, - заявив М.КМІТЬ.

Свою позицію він пояснив тим, що на сьогодні у місті на 99% немає напрацювань а ні щодо будівельної компанії, а ні щодо генпідрядника, а ні щодо інвестора будівництва стадіону.

На думку губернатора, говорити про причини та винуватців такого стану справ сьогодні важко, але, вважає він, це є відповідальність і робота Львівської міськради.

“Я, як голова Львівської обласної державної адміністрації, докладаю максимальних зусиль та надаю велику кількість порад і пропозицій щодо проекту будівництва стадіону. Однак, вислуховуючи усі ці пропозиції, міська рада чинить так, як вона вважає за потрібне”, - сказав М.КМІТЬ.

На жаль, зазначає він, ті права, які має голова облдержадміністрації, не дозволяють у даний момент безпосередньо впливати на процес вибору інвестора чи підписання угоди з генпідрядником.

“Тому, можу констатувати: ситуація щодо проведення у Львові Євро-2012 направду складна, але усе врятувати ще можна і потрібно», - наголосив губернатор.