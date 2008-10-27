Підсумки 12-го туру Чемпіонату України з футболу
Металіст зробив закінчення матчу
Двома матчами минулими вихідними закінчився 12-й тур Чемпіонату України з футболу
ФК Харків - Шахтар 0:0
Металург Д - Металіст 0:2 (Тришович 86, Конюшенко 88).
Нагадаємо, що раніше відбулися матчі:
Чорноморець - Дніпро 1:1 (Косирін 14 - Горобець 7)
Кривбас - Іллічівець 0:0
Карпати - Металург З 0:0
Таврія - Динамо 1:3 (Ідахор 64 - Бангура 6, Мілевський 54, 86)
Зоря - ФК Львів 1:1 (Шевчук 90 - Г.Баранець 44)
Арсенал - Ворскла 0:0
Оскільки з 8 матчів 6 закінчилися внічию, змін у таблиці небагато: більшість учасників першості "синхронно" просунулися на одне очко. Винятки: Динамо (31 очко), яке відірвалося від Металурга Д (26), і Металіст (24), який наблизився до того ж таки Металурга Д.
Місця з 4-го по 14-е належать володарям "одноочкових досягнень":
4. Ворскла 20
5. Металлург З 20
6. Дніпро 17
7. Зоря 17
8. Шахтар 16
9. Чорноморець 14
10. Кривбас 14
11. Карпати 12
12. Арсенал 11
13. Іллічівець 10
14. ФК Львів 9
Завдяки бойовій нічиїй ФК Харків тепер не одноосібний аутсайдер, а разом з Таврією - по 7 очок.