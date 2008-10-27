ФК Харків - Шахтар - 0 : 0

У матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу ФК Харків виборов нічию у поєдинку з донецьким Шахтарем - 0:0.

Дмитро Стойко

Воротар харків`ян Дмитро Стойко був напевно кращим у цьому матчі, мінімум двічі йому допомогли суперники, не реалізувавши "100-процентні" можливості, та й захист ФК діяв холоднокровно і зібрано. Були б у харків`ян вищі швидкості в атаці - могли і виграти.