ФК Харків - Шахтар - 0 : 0
09:24, 27 жовтня 2008Футбол 2012
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Харків героїчно відстояв ворота
У матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу ФК Харків виборов нічию у поєдинку з донецьким Шахтарем - 0:0.
Дмитро Стойко
Воротар харків`ян Дмитро Стойко був напевно кращим у цьому матчі, мінімум двічі йому допомогли суперники, не реалізувавши "100-процентні" можливості, та й захист ФК діяв холоднокровно і зібрано. Були б у харків`ян вищі швидкості в атаці - могли і виграти.
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