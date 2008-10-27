Міліція перевіряє інформацію про корупцію в міськраді Львова

Міліція перевіряє інформацію про корупційні дії чиновників Львівської міської ради під час підготовки міста до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 25 жовтня у Львові під час засідання круглого столу на тему: «Політична та економічна криза в Україні» заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи володіють правоохоронці інформацією про «саботаж міського голови Львова Андрія САДОВОГО Євро-2012 та передачу цього права приймати футбольний чемпіонат Харкову», Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що в МВС немає інформації про змову між державними службовцями цих міст з метою передачі права на прийом матчів європейської першості.

Натомість міністр внутрішніх справ повідомив, що «є оперативна інформація, вона зараз ретельно перевіряється, про те, що єдино можливе місце для будівництва стадіону у Львові було скуплено чиновниками міської ради, аби згодом закласти ці гроші у викуп земельної ділянки для будівництва стадіону».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, з 200 млн. грн. попередньої вартості проекту будівництва стадіону «40 млн. становить оплата земельної ділянки приватним особам, які її викупили, тобто чиновникам».

Міністр сказав, що найближчим часом стануть відомі результати перевірки цієї інформації, і якщо вона підтвердиться, то «посадові особи мерії понесуть кримінальну відповідальність».

Також Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, що серед усіх українських міста Львів найгірше готується до Євро-2012. За його словами, найкращі показники у підготовці до чемпіонату мають Донецьк та Дніпропетровськ.

Як повідомляв УНІАН, Львів є одним із 6 міст-кандидатів на проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

У червні цього року голова Львівської облдержадміністрації Петро ОЛІЙНИК заявив, що "деякі фінансово-політичні групи чинять тиск на область з метою, щоб ми відмовилася від проведення фінальних матчів чемпіонату Європи 2012 на користь Одеси і Харкова".

Минулого тижня керівник Виконавчої дирекції Євро-2012 Федерації футболу України Іван ФЕДОРЕНКО повідомив, що через постійні зволікання з початком будівельних робіт і незадовільну підготовку Львова до Євро-2012 це місто може стати першим, яке виключать зі списку претендентів на проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

24 жовтня Львівська міська рада утворила комісію, яка у максимально стислі терміни повинна визначити генерального підрядника з будівництва у місті стадіону до Євро-2012 року та проаналізувати пропозиції щодо забудови територій біля нової спортивної арени.

Раніше австрійська компанія «ALPINE Bau GmbH» повідомила, що відмовляється від підписання запропонованої містом угоди щодо генерального підряду згідно з затвердженим проектом та кошторисом, оскільки компанія вимагала за будівництво стадіону більше коштів, ніж було попередньо домовлено. Міська влада не змогла заплатити такі гроші й підписання угоди не відбулося.