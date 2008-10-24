Депутат Київради: заради ЧЄ-2012 не можна нищити дерева в столиці!

Депутат Київради від Блоку Кличка, колишній голова екологічної комісії столичної ради Анатолій КОВАЛЕНКО виступив із різкою критикою планів міської влади знищити 250 гектарів зелених насаджень для будівництва об’єктів, пов’язаних з підготовкою та проведенням матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це йдеться у заяві А.КОВАЛЕНКА, текст якої передано УНІАН прес-службою депутата.

Як зазначається у документі, саме така площа зелених насаджень міста, за оцінками екологів, має бути знищена для будівництва нових стадіонів, доріг, АЗС, ресторанів, кафе та інших об’єктів інфраструктури, пов’язаних з проведенням Євро-2012 в Україні. Депутат нагадав, що лише на Трухановому острові для встановлення наметового містечка і фан-клубу передбачається видалити зелені насадження на площі 15 га.

„Кияни пам’ятають 1980 рік, коли Київ активно готувався до прийому чергових Олімпійських ігор. Але тоді навіть на думку не спадало заради такого представницького спортивного форуму знищувати бодай одне зелене дерево – природне багатство усіх киян”, - зазначив А.КОВАЛЕНКО.

Депутат переконаний, що міська влада має оберігати зелену зону столиці і особливу увагу приділяти дорослим деревам.

А.КОВАЛЕНКО підкреслив, що крона одного дорослого дерева здатна забезпечити киснем близько 200 людей. Крім того, важливою є роль дерев як поглиначів пилу й шуму: середня концентрація пилу у повітрі поруч з дорослим деревом на 35% менша, ніж на відкритій місцевості, а рівень шуму менший у 4-5 разів.

„Тому винищення дерев є злочином проти усієї київської громади. Я переконаний, що місто потребує мораторію на видалення зелених насаджень, а підготовка навіть таких надважливих для держави заходів як Євро-2012, не може бути причиною для масового знищення зелених легенів міста”, - заявив А.КОВАЛЕНКО.