Андрій Гусін повертається до Києва

35-річний український півзахисник Андрій Гусін, з яким розірвав контракт «Сатурн», не тренуватиметься з молодіжною командою «Москви», незважаючи на дозвіл тренера головної команди Олега Блохіна і молодіжної – Михайла Соловйова.

Про це головний тренер «городян» повідомив «Советскому спорту». Вчора Гусін поспілкувався з Блохіним на стадіоні імені Стрельцова, а потім прокоментував своє рішення: «Поїду до Києва, де самостійно підтримуватиму форму і чекатиму варіантів працевлаштування».