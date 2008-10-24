“Індустріальний союз Донбасу” має намір будувати стадіон у Львові

Корпорація “Індустріальний союз Донбасу” (ІСД) готова збудувати стадіон до Євро-2012 у Львові за 85 млн. євро та згідно затвердженого УЄФА часового графіку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, про це заявив генеральний директор ТзОВ ПСП «Азовінтекс» Олександр ТАРУТА під час переговорів з міським головою Львова Андрієм САДОВИМ.

Так, в ході зустрічі першочергово було обговорено питання вартості будівельних робіт та строків їх виконання. О.ТАРУТА зазначив, що «Азовінтекс» готовий збудувати стадіон за нинішніми умовами – вартістю 85 млн. євро та згідно затвердженого УЄФА графіку.

О.ТАРУТА наголосив, що компанія готова розпочати будівельні роботи на наступний день після підписання угоди генпідряду. Він також зазначив, що дотримуючись виробленого підходу до будівництва, «Азовінтекс» має намір співпрацювати із місцевими субпідрядниками та створювати нові робочі місця саме для будівельників Львівщини.

Довідка УНІАН. ТзОВ ПСП «Азовінтекс» вкомпанія володіє 49,99% в установчому фонді Корпорації ІСД і має найпотужнішу будівельну техніку серед будівельних фірм СНД (близько 600 одиниць).