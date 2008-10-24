Львів створив комісію з визначення генпідрядника будівництва стадіону

Львівська міська рада утворила комісію, яка у максимально стислі терміни повинна визначити генпідрядника з будівництва стадіону до Євро-2012 та проаналізувати пропозиції щодо забудови територій біля нової спортивної арени.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськради.

Міський голова Андрій САДОВИЙ, зокрема, зазначив, що у виборі генпідрядника із будівництва стадіону міська влада вийшла на фінішну пряму – протягом останнього тижня заслухали три серйозні будівельні компанії, спроможні звести стадіон у стислі терміни, визначені УЄФА.

“Ця комісія ще раз вивчить усі документи, представлені будівельники компаніями, і в умовах максимальної прозорості та публічності прийме рішення стосовно генпідрядника”, - підкреслив мер.

До складу комісії увійшли представники фракцій Львівської міськради, а очолив її перший заступник міського голови Олег СИНЮТКА.

Також участь у роботі комісії братиме заступник голови облдержадміністрації Сергій ТАРАТУТА.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня, австрійська компанія «ALPINE Bau GmbH» повідомила, що відмовляється від підписання запропонованої містом угоди на генеральний підряд згідно з затвердженим проектом та кошторисом. «Альпіна» зажадала за будівництво стадіону до «Євро-2012» на 20-30 млн євро більше, ніж було попередньо домовлено: замість 85 млн євро – 105-110 млн.

Міська влада не змогла заплатити такі гроші і підписання угоди не відбулося.