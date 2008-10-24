У продаж надійшли квитки на матч ”Динамо” – ”Порту”

У продаж надійшли квитки на матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, в якому «Динамо» (Київ) прийматиме «Порту» (Португалія).

Вартість квитків, залежно від обраного сектора, складатиме 100, 200 і 300 гривень, повідомляють в прес-службі столичного клубу.

У касах можна придбати не більше десяти квитків на руки.

Матч відбудеться в середу, 5 листопада, на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського. Початок зустрічі традиційний для поєдинків Ліги чемпіонів – 21:45.