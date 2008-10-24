У Севастополі відкрився Всеукраїнський туристичний форум „Туризм і курорти в Україні: стратегія подальшого розвитку”.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник міністра культури і туризму Україні Юрій ЗУБКО, відкриваючи форум, зазначив, що учасники заходу планують „обговорити напрямки подальшої стратегії розвитку туризму, шляхи розв’язання тих проблем, тих викликів, тих завдань, які стоять перед туристичною галуззю України”. Заступник міністра підкреслив, що Україна разом з Польщею готується прийняти чемпіонат Європи з футболу 2012 року. Тому, за його словами, „завдання, які стоять перед нами напередодні цього величезного спортивного дійства, є надзвичайно великі”.

Як зазначив під час відкриття форуму заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ, представники практично від усіх регіонів України зібралися на форум саме у Севастополі „невипадково, адже наше місто має величезний туристичний потенціал, і попри те, що Севастополь десятки років був закритим містом, останні 10 років він робить серйозні кроки до перебудови свої інфраструктури, до переорієнтації із суто військово-морської бази, яку місто переросло, намагається стати серйозним туристичним центром півдня України”.

У форумі також бере участь голова Державної служби туризму і курортів Анатолій ПАХЛЯ.