Аеропорт ”Київ” почне приймати літаки з листопада

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про дозвіл на проектування та реконструкцію аеропорту «Київ» (Жуляни).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначив перший заступник голови КМДА Денис БАСС, комунальне підприємство Міжнародний аеропорт «Київ» здійснить реконструкцію аеродрому, існуючого терміналу на 220 пасажирів на годину та побудує новий термінал на 240 пасажирів на годину.

Реконструкція аеропорту проходитиме в рамках прийнятого рішення Київради про затвердження заходів щодо реалізації Стратегічної концепції подальшої роботи та розвитку комунального підприємства Міжнародний аеропорт «Київ».

Наразі аеропорт закрито, ведеться реконструкція злітно-посадочних смуг, перонів, стоянок літаків, світлового обладнання тощо. Існуюче залізобетонне покриття смуг буде основою, на яку вкладуть 2 шари асфальтобетону з прошарком армуючої сітки. Приймати літаки аеропорт планує вже з листопада поточного року. Проте, повну реконструкцію з будівництвом нового терміналу буде завершено до 2012 року.