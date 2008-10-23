Генсек УЄФА: фінкриза не загрожує підготовці України до Євро-2012

Світова фінансова криза не несе особливої загрози процесу підготовки України до проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, вважає Генеральний секретар Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Девід ТЕЙЛОР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на зустрічі з журналістами.

Кажучи про світову фінансову кризу, Д.ТЕЙЛОР зазначив: «Звичайно, це явище охопило весь світ, але потроху ситуація стабілізується».

На його думку, вплив кризи на Україну «може виявитися меншим, ніж на деякі західні країни».

«Звісна річ, ніякі фінансові хвилювання не вітаються, особливо в контексті планування, тривалих відносин і стабільності, - пояснив Д.ТЕЙЛОР. - Але ми не вважаємо, що світова фінансова криза несе в собі якусь вагому загрозу для процесу підготовки України до Євро-2012».