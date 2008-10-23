Посол Польщі: Харків має всі шанси стати одним з господарів ЧЄ-2012

Харків з його могутньою інфраструктурою має всі шанси стати одним з господарів матчів фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Таку думку висловив сьогодні під час візиту до Харкова Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі міськради.

В бесіді з Харківським міським головою Михайлом ДОБКІНИМ Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ відзначив, що Польща, як і Харків, надає сьогодні особливу увагу питанням підготовки до «Євро-2012» і виказав упевненість в тому, що Харків має всі шанси стати одним з господарів Чемпіонату.

Зі свого боку, М.ДОБКІН повідомив гостя, що в Харкові дуже серйозно готуються до майбутньої події. Зокрема, не дивлячись на те, що, згідно з колишніми домовленостями, стадіон, де має відбутися основна подія ЧЄ, планувалося здати влітку 2011 року, місто розраховує вже до листопаду-грудня 2010 року представити цей об`єкт в повній готовності.