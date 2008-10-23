Львів активно шукає компанії, які б готували місто до ЄВРО 2012

За останні два місяці у Києві відбулась низка переговорів з 5 компаніями, зацікавленими взяти участь у будівництві для Львова об’єктів до ЄВРО 2012 та розробці концепцій використання їх потенціалу після проведення чемпіонату, аналізу ефективного використання нового стадіону у місті.

Від імені Львівської міської ради на переговорах виступав заступник міського голови з питань підготовки до ЄВРО 2012 Олександр ЖАРІКОВ, повідомили УНІАН у прес-службі міськради.

Зокрема, у вівторок, 21 жовтня, у Києві відбулось одразу дві зустрічі з італійською та іспанською компаніями.

Під час зустрічі з директором італійської компанії Codest Чезаро МУЛІНАРІСОМ була обговорена можливість залучення компанії до трьох напрямків будівництва в місті: виконання субпідрядних робіт з будівництва стадіону на вул. Стрийська-Кільцева, будівництво готелів на відведених земельних ділянках та залучення інвесторів, будівництво та реконструкція автомобільних розв’язок, що передбачені транспортною концепцією міста з метою забезпечення пересування гостей та вболівальників під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

З консалтинговою компанією Horwath Art Consulting (Іспанія) відбулась друга робоча зустріч. Ця компанія надає широкий спектр послуг в сфері готельного та туристичного бізнесу, а також у сфері проведення аналізу щодо інвестиційної привабливості проектів. З представниками цієї компанії було обговорено питання розробки бізнес-плану, мета якого – забезпечити ефективне та прибуткове використання споруди після його здачі до експлуатації. Представникам Horwath було продемонстровано проект стадіону у Львові, а також надана необхідна інформація. Компанія розглянула інвестиційні проекти готельної нерухомості міста, під які необхідно знайти інвестора або оператора.

За результатами переговорів прийнято рішення про надання пропозицій компанії по визначених показниках та видах робіт, які вона зможе виконати в рамках впровадження проекту будівництва стадіону вже наступного тижня.

Довідка УНІАН. Компанія Codest (Італія) близько 30 років працює у сфері будівництва готельних, житлових та бізнес центрів, а також стадіонів та об’єктів транспортної інфраструктури (мости, розв’язки, тощо) в 30 країнах світу, в т.ч. в країнах СНД (Україна, Росія, Казахстан). Важливою ознакою компанії є її комплексний підхід до проектів, тобто зведення не тільки самих будівель, а й оздоблення внутрішніх інтер’єрів, тобто здача об’єктів «під ключ». Серед останніх проектів, який компанія збудувала в Києві, є готель Radisson SAS.

Компанія Horwath Art Consulting (Іспанія) працює у сфері консалтингу та розваг близько 100 років, має представництва у 125 країнах світу (в т.ч. в Україні) з загальною кількістю працівників більше 121 тисяч. Horwath Art надає весь спектр консалтингових послуг на ринку готельного бізнесу, а також в сфері використання об’єктів спортивної та транспортної інфраструктури (стадіонів, аеропортів, тощо) на етапі їх експлуатації. Зокрема, компанія займалась підготовкою готельної та ресторанної інфраструктури Китаю до проведення літніх Олімпійських ігор цього року.