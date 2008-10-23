У Львові розпочався туристичний форум

Сьогодні, 23 жовтня, у Львові розпочинається один з найбільших туристичних форумів міста, що проходить в рамках Конгресу індустрії гостинності. Також в рамках конгресу відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Індустрія гостинності України і Польщі: разом готуємось до Євро-2012”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міської ради.

Участь у конгресі візьмуть представники Національного координаційного комітету Польщі з питань ЄВРО 2012 та українські національні експерти з питань ЄВРО 2012. В рамках конференції відбудеться презентація концепції «Центру розвитку туризму».

Під час форуму виступить експерт з розміщення та тренувальних полів ФФУ Андрій СТАВЕНКО, який доповідатиме про економічний ефект проведення великих спортивних подій на прикладі ЄВРО 2008 в Австрії та Швейцарії і використання цього досвіду у 2012 році.

Також заступник Голови Правління, національний координатору з питань інфраструктури PL.2012, Польща, Анджей БОГУЦЬКИЙ представить на форумі доповідь «Підготовка Польщі у сфері розміщення».