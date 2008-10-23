Авіакомпанія ”Візз Ейр Україна” відкриває авіарейси до Польщі

«Візз Ейр Україна», перша українська бюджетна авіакомпанія, оголосила про відкриття з 3 січня 2009 року міжнародних рейсів між Києвом (Бориспіль) та Катовіце (Польща).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку України, це буде перший маршрут з України до Польщі, по якому здійснюватимуться лоу-кост перельоти.

Попередньо планується, що частота перельотів по даному маршруту становитиме три рейси на тиждень.

Квитки на рейс до Катовіце вже є в продажу за ціною, починаючи від 199 гривень (в один бік, з урахуванням усіх податків та зборів).

«Ми дуже раді відкрити перший лоу-кост авіапереліт, який з’єднає Україну та Польщу – країни, між якими здавна існують історичні, культурні, економічні та етнічні зв’язки», – зазначила голова ради директорів «Візз Ейр Україна» Наталія КАЗМЕР.