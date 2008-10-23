”Шахтар” вдома, у Донецьку, поступився ”Спортингу” – 0 - 1
Усе вирішив один м`яч
У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групі С донецький "Шахтар" у домашньому матчі поступився португальському "Спортингу":
Шахтар - Спортинг 0:1 (Лієдсон 76)
Статистика зустрічі: РСК «Олімпійський», 25 тис. глядачів, +6 ˚С
«Шахтар» (Донецьк) — «Спортінг» (Португалія) — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 Лієдсон (76)
«Шахтар»: Пятов, Хюбшман (Гай, 83), Дуляй, Кучер, Фернандіньо, Жадсон (Вілліан, 72), Брандау, Рац, Чигринський, Срна (К), Моренно (Гладкий, 72)
Запасні: Худжамов, Селезньов, Лєвандовські, Іщенко
Головний тренер: Мірча Луческу
«Спортинг»: Руй Патрісиу, Полга, Ізмайлов (Грімі, 74), Дерлей (Поштіга, 87), Тонел, МігельВелозу, Рошембак, Жоау Моутінью (К), Романьолі (Перейрінья, 68), Лієдсон, Абел
Запасні: Тьягу, Даніел Каррісу, Педру Силва, Янник Джало
Головний тренер: Паулу Бенту
Попередження: Срна (81), Руй Патрісиу (85)
Арбітр: Херберт Фандель (Німеччина)
У другому матчі групи Барселона виграла у Базеля 0:5.
Тепер у Барселони 9 очок, у Спортинга - 6, у Шахтаря - 3, у Базеля очок немає.