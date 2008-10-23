Зірки українського шоу-бізнесу створили власний ФК «Маестро»

Зірки шоу-бізнесу презентували футбольний клуб артистів естради та кіно України - ФК «Маестро»”.

Як зазначив на пресс-конференції в агентстві УНІАН генеральний менеджер Дмитро ТИМОШЕНКО, метою створення ФК “Маестро” є пропагування артистами здорового способу життя, об’єднання двох складових - кульури і спроту - для залучення більшої кількості молодих людей з різних регіонів України, а також популяризація футболу. Українські артисти мають намір підтримати позитивний імідж Євро-2012. Зокрема, планується провести ряд акцій, які сприятимуть підготовці до проведення міжнародних змагань на території України.

Головним тренером команди став Василь КАРДАШ. До складу ФК “Маестро” увійшли, зокрема, заслужений артист, почесний президент клубу Віктор ПАВЛІК, лідер гурту “Тартак” Олександр ПОЛОЖИНСЬКИЙ, хореограф-постановник Влад ЯМА, лідер гурту “Друга ріка” Валерій ХАРЧИШИН, Юрій КАРПОВ (95 квартал).

Вже найближчим часом ФК “Маестро” розпочинає активну діяльність. 26 жовтня відбудеться матч ФК “Маестро” з командою Міжнародного Товариства польських підприємців в Україні, 29 жовтня команда зіграє перший матч відкриття в турнірі любительської прем’єр лізі з міні-футболу. Назва команди суперника буде відома після жеребкування.

Спонсором ФК “Маестро” виступає компанія Inmarket, яка є лідером в інноваційних методах навчання та розробки сучасних технологій проведення електронної комерції.

На презентації було представлено офіційну емблему та форму ФК «Маестро».