Львів пропонує компанії Horwath Art Consulting будувати готелі

15:04, 22 жовтня 2008
Футбол 2012
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Досвід роботи в Україні у неї вже є

Львів представив консалтинговій компанії Horwath Art Consulting інвестиційні проекти розбудови території навколо майбутнього стадіону до Євро-2012, а також варіанти в сфері готельного бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, можливі варіанти залучення Horwath Art Consulting до реалізації проектів розбудови комерційної інфраструктури Львова обговорили під час зустрічі у Києві експерти ФФУ, заступник міського голови Олександр ЖАРІКОВ та представники компанії.

Horwath Art Consulting має п’ять років досвіду роботи на українському ринку. За словами її представників, саме вони привели в Україну таких гігантів готельного бізнесу, як Hyatt, Accor, Intercontinental. Наразі, тільки в Києві компанія має 32 діючі проекти різної спрямованості.

Компанія працює за наступною схемою: вивчає проект та його інвестиційну привабливість, шукає оператора під цей об’єкт, знаходить інвестора, в разі необхідності, також знаходить підрядну будівельну компанію.

Переговори щодо можливості подальшого співробітництва зі Львовом тривають.

Довідка УНІАН. Компанія Horwath Art Consulting працює у сфері розміщення та розваг близько 100 років, має представництва у 125 країнах світу (в т.ч. в Україні) з загальною кількістю працівників більше 121 тисяч.

Horwath Art надає весь спектр консалтингових послуг на ринку готельного бізнесу, а також в сфері використання об’єктів спортивної та транспортної інфраструктури (стадіонів, аеропортів, тощо) на етапі їх експлуатації.

Зокрема, компанія займалась підготовкою готельної та ресторанної інфраструктури Китаю до проведення літніх Олімпійських ігор цього року.

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