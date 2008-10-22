Матч «Шахтар» - «Спортинг» охоронятимуть 700 міліціонерів
14:35, 22 жовтня 2008Футбол 2012
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і 307 стюардів
Сьогодні в Донецьку на матчі Ліги чемпіонів УЄФА між «Шахтарем» і португальським «Спортингом» охороняти правопорядок будуть 700 співробітників міліції.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФК «Шахтар».
У числі міліціонерів буде 160 спецназівців.
Крім того, на матчі буде задіяно 307 стюардів, які відповідатимуть за безпеку на стадіоні у своєму конкретному секторі.
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