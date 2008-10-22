Матч «Шахтар» - «Спортинг» охоронятимуть 700 міліціонерів

Сьогодні в Донецьку на матчі Ліги чемпіонів УЄФА між «Шахтарем» і португальським «Спортингом» охороняти правопорядок будуть 700 співробітників міліції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФК «Шахтар».

У числі міліціонерів буде 160 спецназівців.

Крім того, на матчі буде задіяно 307 стюардів, які відповідатимуть за безпеку на стадіоні у своєму конкретному секторі.