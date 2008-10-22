Львів, Донецьк і Дніпропетровськ з’єднають швидкісними електричками
12:09, 22 жовтня 2008Футбол 2012
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Укрзалізниця про пріоритети в роботі
Основним компонентом програми підготовки до перевезень у період проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу є реалізація проектів впровадження швидкісного пасажирського руху на напрямках Київ-Львів, Київ-Донецьк і Київ-Дніпропетровськ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку України, такий пріоритет на наступні роки назвав Генеральний директор Укрзалізниці Василь МЕЛЬНИЧУК.
За прогнозами, обсяги фінансування залізничної складової “Державної цільової програми по підготовці й проведенню в Україні фінальної частини чемпіонату Європи по футболу в 2012 році” на період 2008-2012 років складають більше 2,5 млрд. євро.
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