Львів, Донецьк і Дніпропетровськ з’єднають швидкісними електричками

Основним компонентом програми підготовки до перевезень у період проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу є реалізація проектів впровадження швидкісного пасажирського руху на напрямках Київ-Львів, Київ-Донецьк і Київ-Дніпропетровськ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку України, такий пріоритет на наступні роки назвав Генеральний директор Укрзалізниці Василь МЕЛЬНИЧУК.

За прогнозами, обсяги фінансування залізничної складової “Державної цільової програми по підготовці й проведенню в Україні фінальної частини чемпіонату Європи по футболу в 2012 році” на період 2008-2012 років складають більше 2,5 млрд. євро.