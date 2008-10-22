Реконструкцію стадіону «Металіст» планують завершити у грудні 2010

Повна реконструкція стадіону «Металіст», на якому планується проведення фінальних ігор чемпіонату Європи з футболу 2012 року, має бути завершена у грудні 2010 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував головний інвестор ключових об`єктів під Євро-2012 у Харкові, президент компанії DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ під час інспектування ходу реконструкції стадіону.

«Ми на півроку скоротили всі терміни. Стадіон вміщатиме 42 тисячі вболівальників, а його інфраструктура відповідатиме всім вимогам УЄФА», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Нині на стадіоні встановлюються опори під новий дах. Всього їх буде 24.

Монтаж металевих конструкцій здійснює ТОВ «Сталь конструкція». За словами генерального директора підприємства Сергія ЄВЕЛЯ, «дах і стадіон відповідатимуть всім високим вимогам до якості, які встановлені ФІФА і УЄФА».

Відповідаючи на запитання журналістів, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ сказав, що задоволений рівнем і темпом підготовки стадіону «Металіст» до Євро-2012.

За словами А.АВАКОВА, реконструкція стадіону «Металіст» цього року вже профінансована на 60 млн. грн., і приблизно таку ж суму планується цього року виділити ще раз.

«Ми бачимо, що місто Харків готується до Євро не на словах, а на ділі», - наголосив він.

Губернатор висловив упевненість, що це підвищує шанси столиці Слобожанщини на проведення в місті фінальних ігор Євро-2012.

«І дивлячись на те, як будуються і реконструюються у нас об`єкти, думаю, що Харків повинен стати основним приймаючим містом Євро-2012», - сказав А.АВАКОВ.