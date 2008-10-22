Луческу закликає «Спортинг» до чесної гри у матчі з «Шахтарем»

Головний тренер ФК «Шахтар» Мірча ЛУЧЕСКУ закликає португальський «Спортинг» у матчі з донецькою командою дотримуватись правил чесної гри «Fair-play».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції напередодні матчу групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» - «Спортинг» (Португалія).

«Вважаю дуже важливим дотримання правив «фейр-плей» на полі, аби жодних проблем з цим не виникало. Тому як головне - зіграти чесно, висловити цим свою повагу вболівальникам, суддям і гравцям команди-суперника. Кожна команда повинна зробити максимум, але при цьому гра має бути чесною», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він нагадав, що в попередньому матчі групового турніру Ліги чемпіонів з іспанською «Барселоною» гол «Шахтареві» «був забитий всупереч правилам фейр-плей», а нападаючий дончан БРАНДАУ одержав «не зовсім справедливу» жовту картку за те, що висловив протест проти порушення «фейр-плей».

«Хотів би повторити: важливо, щоб ця перемога була здобута в чесному двобої», - ще раз наголосив М.ЛУЧЕСКУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Донецьку на прес-конференції після матчу «Шахтар» - «Барселона» М.ЛУЧЕСКУ звинуватив іспанську команду в порушенні правив «Fair play» в одному з ігрових епізодів, після чого «гірникам» був забитий гол. «Хочу сказати, що в житті не бачив нічого подібного. Соромно за весь футбол. І за УЄФА, яке відстоює правила «фейр-плей», - сказав тоді М.ЛУЧЕСКУ.