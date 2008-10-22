28-29 жовтня у Донецьку проходитиме форум Україна-Польща
10:30, 22 жовтня 2008Футбол 2012
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Головна мета - проекти Євро-2012
28-29 жовтня у Донецьку проходитиме 9-й форум Україна-Польща.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС Василь КИРИЛИЧ.
За його словами, головною метою форуму є обговорення і реалізація проектів з підготовки до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Очікується, що у форумі візьмуть участь близько 400 представників бізнес-кіл та державних установ.
Учасниками форуму, як очікується, стануть керівники обох держав.
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