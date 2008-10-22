Результати матчів Ліги Чемпіонів

Закінчилися матчі третього туру групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА

Група E

МЮ - Селтік 3:0 (Бербатов 30, 51, Руні 76)

Вільярреал - Ольборг 6:3 (Россі 28, Капдевілья 33, Льоренте 67, 70, 84, Пірес 79 - Сагановскі 19, Еневольдсен 36, Йоханссон 77)

У МЮ і Вільярреала - по 7 очок, у Селтіка і Ольборга – по одному.

Группа F

Стяуа - Ліон 3:5 (Артуро 8, Гоян 11, Петре 45 - Кейта 23, Бензема 33, 71, Фред 69, 92)

Баварія - Фіорентина 3:0 (Клозе 4, Швайнштайгер 25, Зе Роберто 90)

У Баварії - 7 очок, у Ліона - 5, у Фіорентини - 2, у Стяуа - 1 очко.

Група G

Фенербахче - Арсенал 2:5 (Сільвестр 19 автогол, Гуїса 78 - Адебайор 10, Волкотт 11, Діабі 22, Сонг 49, Ремсі 90)

Порту - Динамо 0:1 (Алієв 27)

У Арсенала - 7 очок, у Динамо - 5, у Порту - 3, у Фенербахче - 1 очко.

Група H

Зеніт - БАТЕ 1:1 (Фатіх Текке 80 - Нехайчик 52)

Ювентус - Реал 2:1 (дель П`єро 5, Амаурі 49 - ван Ністелрой 66)

У Ювентуса 7 очок, у Реала - 6, у БАТЕ - 2, у Зеніта - 1 очко.

Нагадаємо, що сьогодні грають

A. Бордо - Клуж, Челсі - Рома

B. Панатінаїкос - Вердер, Інтер - Анортосіс

C. Шахтар - Спортинг, Базель - Барселона

D. Атлетіко - Ліверпуль, ПСВ - Марсель