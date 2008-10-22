Динамо виграє свій матч з Порту

І виходить на друге місце в групі

Закінчилися матчі третього туру групового етапу Ліги Чемпіонів 2008/2009 в групі G: Порту - Динамо 0:1 (Алієв 27). Статистика матчу: Арбітр: Терье Хауге; Асистенти: Ян Петтер Ранден, Кім Томас Хаглунд (всі - Норвегія). "Порту": Нуну, Сапунару, Бруну Алвеш, Роланду, Ліно, Фернандо (Халк, 46), Рауль Мейрелеш, Лучо Гонсалес, Крістіан Родрігес (Сектіуї, 62), Лісандро Лопес, Маріано Гонсалес (Томаш Кошта, 68) "Динамо": Богуш, Бетао, Діакате, Михалик, Несмачний, Вукоєвіч, Гіоане (Єременко, 60), Каддурі, Нінкович (Асатіані, 83), Алієв, Бангура (Мілевський, 46) Гол: Алієв (27) Попереджені: Роланду (65) - Несмачний (32) Результат іншого матчу: Фенербахче - Арсенал 2:5 (Сільвестр 19 автогол, Гуїса 78 - Адебайор 10, Волкотт 11, Діабі 22, Сонг 49, Ремсі 90) Після трьох турів Арсенал має 7 очок, Динамо - 5, Порту - 3 і Фенербахче - 1 очко.

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