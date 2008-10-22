Генпідрядник з реконструкції НСК “Олімпійський” буде визначений через місяць

Генерального підрядника з виконання робіт по проекту реконструкції НСК “Олімпійський” в Києві буде визначено через місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Сергій ДРАЧ на прес-конференції щодо ходу реконструкції "Олімпійського" у рамках підготовки України до Євро-2012.

Він нагадав, що Міністерство 10 жовтня отримало від Німецького архітектурного бюро GMP, яке є головним проектувальником реконструкції НСК “Олімпійський”, концептуальний проект реконструкції стадіону. Зазначений проект переданий на експертизу у Держекспертизу та у Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА і головному архітектору столиці Василю ПРИСЯЖНЮКУ.

“Ми плануємо, що вже у четвер Міністерство регіонального розвитку і будівництва розгляне цей концептуальний проект і надасть свої зауваження до нього”, - повідомив С.ДРАЧ.

За його словами, певні зауваження існують з боку наших фахівців, зокрема, не влаштовує варіант евакуації зі стадіону у східному напрямку (у бік готелю “Русь”).

Держекспертиза має надати свій висновок до 5 листопада і, відповідно, після цього стане відомий остаточний кошторис реконструкції.

С.ДРАЧ повідомив, що участь у розгляді концептуального проекту братимуть й експерти УЄФА.

За його словами, наступним етапом буде проведення тендера на виконавця генпідрядних робіт по реконструкції.

“Це дуже важливий етап. Контракт, який буде укладений, це, мабуть, один із найбільших контрактів, які є в Україні. Ми вважаємо, що це мегапроект. Потрібно буде виконати роботи більше ніж на мільярд гривень” , - наголосив заступник міністра.

“Ми плануємо завершити підписання контракту з генпідрядником після 20 листопада. Від нас вимагають експерти УЄФА, щоб ми у листопаді мали генпідрядника, який підпишеться під датою введення об’єкту. Вона залишається незмінною – це червень 2011 року - об’єкт повинен бути готовий до проведення першого матчу”, - сказав С.ДРАЧ.

За його словами, передбачено, що з 1 грудня генпідрядник розпочне демонтажні роботи з відтворення першого ярусу (всього десять ярусів) стадіону.

Як повідомив заступник міністра, за час проведення реконструкції планується перекласти й інженерні мережі, що проходять через територію стадіону, зокрема, це тепломережі та мережі колектора. На сьогодні визначено генпроектувальник цих робіт – інститут “Київінжпроект” - і вже найближчим часом з ним буде підписано відповідний договір.

Що стосується фінансування робіт з реконструкції, враховуючи економічну кризу та ситуацію в країні, С.ДРАЧ запевнив, що уряд намагатиметься знайти усі необхідні кошти, щоб забезпечити якісне та вчасне виконання робіт. За його словами, остаточні розрахунки стануть відомі 27 жовтня, коли буде завершено експертизу запропонованого концептуального проекту реконструкції НСК “Олімпійський”. Попередньо визначено суму реконструкції разом з проектними роботами - 300-330 млн. доларів.

“Є запевнення на усіх рівнях, що якщо потрібно й експертиза покаже, що це буде коштувати більше, значить, будуть ці кошти знайдені”, - зазначив він.

На сьогодні, за даними С.ДРАЧА, за виконані роботи проплачено 100-відсотково. Зокрема, виплачено за демонтажні роботи 7 млн. грн. “Київміськбуду” та 20 млн. грн. - “Мостобуду”. В цілому, з вишукувальними роботами, сьогодні освоєно на об’єкті близько 50 млн. грн.

С.ДРАЧ повідомив також, що на останній нараді уже піднімалось питання площі перед стадіоном, де знесли недобудований ТРЦ “Троїцький”. Є пропозиції створити там паркінг з торговельними площами. Водночас, питання не вирішено остаточно, а крім того, по цій ділянці поки не визначено проектувальника. Разом з тим, заступник міністра висловив упевненість, що за два тижні буде вирішено, яким чином організувати підхід до стадіону.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня директор компанії GMP Крістіан ХОФФМАНН передав у Києві в.о. генерального директора ДП "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" Дмитру ЧЕРНЯВСЬКОМУ перший пакет проектно-кошторисної документації – концептуальний проект або техніко-економічне обгрунтування (ТЕО).

Документ містить головні архітектурно-будівельні, інженерні та технологічні рішення спортивного комплексу, а також обгрунтування кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт.

Після розгляду на засіданні містобудівної ради Києва та в Мінрегіонбуді ТЕО буде передано на розгляд Кабінету міністрів.

Затвердження урядом цього документа дасть можливість розпочати процедуру проведення тендера для визначення генерального підрядника з реконструкції НСК "Олімпійський".

Концептуальний проект розроблено архітекторами компанії GMP згідно з угодою на виконання проектних робіт з реконструкції НСК "Олімпійський", яка була підписана між держпідприємством "НСК "Олімпійський" та компанією GMP 6 серпня 2008 року.