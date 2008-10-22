Китайці поділяться досвідом проведення масштабних змагань

Китайські експерти готові поділитися з Україною досвідом проведення масштабних спортивних змагань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА, у Пекіні українські експерти з підготовки та проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року обговорили організацію проведення Євро-2012 з китайськими координаторами підготовки КНР до Олімпійських ігор 2008 року.

Отриманий Китаєм досвід з підготовки та організації літньої Олімпіади-2008 є корисним для України, сказав І.ВАСЮНИК в ході розмови з першим віце-президентом Пекінського організаційного комітету Ігор ХХІХ Олімпіади, заступником голови Національного олімпійського комітету КНР ЯН Шуань. За словами віце-прем‘єра, для України проект Євро-2012 за всі часи незалежності є надзвичайно масштабним в контексті розвитку та модернізації інфраструктури країни.

«Такого масштабного інфраструктурного проекту і спортивного заходу Україна ще не готувала і не проводила», - сказав І.ВАСЮНИК.

Водночас віце-прем‘єр наголосив, що в України є «дуже серйозний партнер, - це Європейський союз футбольних асоціацій, який вже більше року моніторить нас і по суті допомагає».

Сьогодні Україна фактично завершила період планування і переходить до його фізичної реалізації, відзначив віце-прем‘єр. Він переконаний, що навіть попри світову фінансову кризу, яка безперечно має вплив і на українську економіку, проект Євро-2012 вдасться зреалізувати вчасно. Щоб застрахувати Євро-2012, український уряд ухвалив зміни до бюджету, якими збільшив фінансування з державного бюджету об‘єктів підготовки до турніру, нагадав віце-прем‘єр.

І.ВАСЮНИК отримав запевнення від першого віце-президента Пекінського оргкомітету Олімпіади-2008 ЯН Шуаня, що китайські експерти охоче ділитимуться досвідом з українськими колегами.

З українського боку у заході брали участь віце-прем‘єр-міністр І.Васюник, міністр будівництва та регіонального розвитку Василь КУЙБІДА, перший заступник міністра будівництва та регіонального розвитку Анатолій БЕРКУТА, голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС, заступник міністра з питань сім‘ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ, заступник міністра культури та туризму Владислав КАРАНДЄЄВ, заступник міністра охорони здоров‘я Валерій ЮРЧЕНКО.