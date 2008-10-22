Васюник закликає політичні сили не спекулювати на темі Євро-2012

Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК закликає усі парламентські політичні сили відмовитися від суто політиканської риторики на тему Євро-2012.

Як повідомила УНІАН прес-секретар віце-прем’єра Галина РУСИН, натомість, за словами І.ВАСЮНИКА, фракційні лідери могли б наостанок каденції парламенту шостого скликання зробити добру справу для українського народу - позачергово проголосувати за необхідні законопроекти для вчасної підготовки країни до європейської футбольної першості. Пакет законів Євро-2012 давно поданий до Верховної Ради і не ухвалюється вже довгий час, нагадав він.

І.ВАСЮНИК висловив жаль, що не усі політичні сили згодилися винести тему підготовки до Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році за політичні дужки.

«Євро-2012 є темою аполітичною. Лідери партій мали б на ділі докладати максимум спільних зусиль, щоб підготувати турнір на гідному рівні, а не намагатися заробити собі дивідендів заявами «про загрози для Євро-2012», - наголосив віце-прем‘єр.

«Тим більше, дивно чути такі заяви від лідера Партії регіонів, оскільки там є члени, які щиро вболівають за футбол, за Євро-2012. Я не думаю, що це позиція усіх членів партії та фракції», - додав І.ВАСЮНИК.

Також віце-прем‘єр вважає, що якщо у політичних сил є фахові пропозиції та зауваження, то потрібно у робочому порядку працювати з національними експертами з підготовки до Євро-2012. Фахівці, що ведуть тему турніру, є в кожному міністерстві та відомстві, зазначив він.