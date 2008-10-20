Укравтодор взявся за пункти пропуску на кордоні з Польщею
15:56, 20 жовтня 2008Футбол 2012
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Планує побудувати два нових
Укравтодор планує побудувати на українсько-польському кордоні два нових пропускних пункти : „Грушів-Будомеж” та „Угринів-Довгобичув”.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку України.
На сьогоднішній день розпочато будівництво об’їзної дороги в обхід с. Грушів до КПП „Грушів-Будомеж”.
Чотири кілометри дороги планується реконструювати в обхід села Нісмичі до КПП „Угринів-Довгобичув”.
Прогнозована вартість робіт складає 38 млн. грн.
У цьому році повинні виготовити проектно-кошторисну та землевпорядну технічну документацію, а початок будівельних робіт заплановано на 2009 рік.
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