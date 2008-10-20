”Динамо” і ”Порту” розсудить норвезька бригада арбітрів

У вівторок, 21 жовтня, на поле стадіону «Драгао» команди виведе норвезький арбітр Терьє ХАУГЕ (Terje Hauge).

З 1990 року Т.ХАУГЕ почав залучатися до обслуговування поєдинків чемпіонату Норвегії, провів більше 200 матчів і вважається одним із найкращих арбітрів країни. З 1993-го року він є арбітром ФІФА.

На міжнародному рівні норвежець відпрацював більш ніж на ста поєдинках, зокрема на чемпіонатах Європи 2000 і 2004, на чемпіонаті світу 2002 років. На клубному рівні він у 2004 році обслуговував поєдинок за Суперкубок УЄФА («Порту» – «Валенсія» – 1:2), а в 2006-му йому довірили обслуговування фіналу Ліги чемпіонів («Барселона» – «Арсенал» – 2:1).

Матчі за участю київського «Динамо» в європейських кубках Т.ХАУГЕ обслуговувати не доводилося. Але із протистоянням українських грандів він знайомий – в 2005 році саме скандинав обслуговував фінальний матч Кубка України між «Динамо» і «Шахтарем».

Асистентами арбітра будуть співвітчизники – Ян Петтер РАНДЕН (Jan Petter Randen) і Кім Томас ХАГЛУНД (Kim Thomas Haglund). Функції резервного арбітра виконає також представник Норвегії К’єтіл САЛЕН (Kjetil Saelen).

За організацією проведення матчу стежитиме делегат УЄФА Вольфганг ТІРРИХТЕР (Австрія), а роботу бригади арбітрів оцінить суддівський спостерігач УЄФА Патрик КЕЛЛІ з Ірландії.

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)