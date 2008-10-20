Сьомін з 22 динамівцями полетів до Португалії

У понеділок в 10.00 чартерним рейсом з аеропорту «Бориспіль» делегація київського «Динамо» вилетіла до Португалії, повідомляє прес-служба клубу. У вівторок в рамках групового турніру Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з «Порту».

У майбутньому матчі тренерський штаб «Динамо» розраховує на 22 гравці:

Воротарі: Богуш, Шовковський, Рибка;

Захисники: Михалик, Бетао, Романчук, Діакате, Несмачний, Ель Каддурі, Асатіані;

Півзахисники: Гіоане, Алієв, Вукоєвич, Єременко, Нінкович, Морозюк;

Нападаючі: Бангура, Шацьких, Мілевський, Кравець, Зозуля, Ярмоленко.

Щоб більше дізнатися про свого суперника, Юрій Сьомін, окрім проглядання відеозаписів ігор в нинішньому сезоні, 5-го жовтня вирушив до Лісабона на матч «Спортинг» - «Порту». Поєдинок кращих команд країни напевно дав тренерові чимало корисної інформації. Вже точно набагато більше, ніж матч «Динамо» з «Зорею», за яким уважно дивилися португальські «розвідники». В неділю на теоретичному занятті динамівці проглядали нарізку епізодів гри «Порту», паралельно слухаючи коментарі Сьоміна про нюанси дій суперника.

Делегація «Динамо» розміститься в п`ятизірковому готелі Porto Palacio, увечері команда проведе тренування на стадіоні «Драгао», а Юрій Сьомін - традиційну передматчеву прес-конференцію.