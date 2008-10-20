Львів отримав медичну концепцію для Євро-2012

У Львові під час проведення міжнародних матчів чемпіонату Європи 2012 року медичне обслуговування здійснюватиметься згідно з вимогами УЄФА. Міністерство охорони здоров’я України та Дирекція підготовки «ЄВРО-2012» міста погодили розроблену медичну концепцію Львова до проведення фінальної частини ЧЄ-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськради.

В концепції, зокрема, передбачено розміщення та патрулювання медичних працівників на секторах стадіону, можливості евакуювати потерпілих під час матчу з секторів до карет швидкої медичної допомоги та інше.

У місті вдосконалено структуру лікувальних закладів – організовано відділення мікрохірургії та травми ока у комунальній 8-ій міській клінічній лікарні. У закладі також збільшено кількість ліжок для інтенсивної терапії та реанімації.

У комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги організовано відділення інтервенційної радіології. Тут та у 8-ій лікарні проводяться роботи з встановлення відділень невідкладної допомоги (приймальних відділень).

Загалом у Львові проведено реконструкцію та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я, які будуть задіяні у наданні медичної допомоги під час проведення ЄВРО-2012, на суму 9202, 4 тис. грн. Також для них закуплено нове медичне обладнання та 18 одиниць санітарного автотранспорту на суму 9099, 4 тис. грн.