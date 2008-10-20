Експертиза проекту НСК Олімпійський буде завершена 5 листопада
У Павленка сумнівів немає
Державна архітектурна інспекція закінчить експертизу проекту НСК Олімпійський 5 листопада, а будівництво стадіону почнеться на початку грудня.
Про це повідомив міністр України з питань сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО під час інтернет-конференції, передає Football.ua.
"Концептуальний проект, який ми одержали від проектувальника, проходить експертизу в держархітектурній інспекції і до 5-го листопада ми плануємо її закінчити, затвердити проект і призначити кошторис", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО .
Він додав, що на сьогоднішній день Міністерство в питанні НСК Олімпійський витримує всі терміни УЄФА, а по деяких позиціях навіть випереджає їх.
Міністр повідомив, що будівництво стадіону почнеться на початку грудня. Він також виразив упевненість, що політична ситуація в країні жодним чином не вплине на підготовку до Євро-2012.
"Я упевнений, що план підготовки до Чемпіонату буде виконаний в максимальних об`ємах. Міністерство відповідає за підготовку спортивних об`єктів, тренувальних центрів і фанзон, так що на сьогодні я не бачу жодної проблеми за проектами, за які відповідає Міністерство", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.