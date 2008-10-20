Васюник запросив корпорації Китаю до участі в проектах Євро-2012

Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК виступає за залучення ширшого кола інвесторів та проектно-будівельних кампаній у проектах Євро-2012.

Як повідомила УНІАН прес-секретар віце-прем’єра Галина РУСИН, про це він заявив під час круглого столу з представниками потужних китайських корпорацій у Шанхаї (КНР). Також у заході взяли участь заступник міністра з питань архітектури та будівництва Анатолій БЕРКУТА та голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС.

Зокрема, за словами віце-прем‘єра, Україну передусім цікавлять пропозиції учасника, що бере участь у тендері, який має сформовану команду з проектувальника, підрядника та інвестора, з огляду на успішний досвід у підготовці КНР до 29 Олімпійських та Паралімпійських літніх ігор.

«Україна зацікавлена у приході на свій будівельний ринок китайських компаній та інвесторів. Але не лише, як будівельників. Перш за все з їхніми новими будівельно-проектувальними технологіями, реформами, їхніми інвесторами та досвідом,» - сказав І.ВАСЮНИК.

Китайська сторона висловила зацікавленість українськими проектами і готова надати власні проектно-будівельні пропозиції.